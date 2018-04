Zalety witryn chłodniczych

Witryny chłodnicze to urządzenia, które umożliwiają atrakcyjną ekspozycję produktów spożywczych, wymagających przechowywania w niskiej temperaturze. Przy ich zastosowaniu potrawy takie jak sałatki, desery, czy chłodne przekąski dłużej zachowują swoją świeżość oraz, co najważniejsze są gwarancją bezpiecznego spożywania. Nowoczesne witryny chłodnicze posiadają atrakcyjne wzornictwo, dzięki czemu doskonale prezentują się w każdym lokalu gastronomicznym. Co więcej, posiadają odpowiednie oświetlenie, zapewniające doskonałą ekspozycję produktów, które przyciągają swoim wyglądem klientów. Niektóre tego typu urządzenia mogą być dodatkowo wyposażone w specjalny system kontroli wilgoci, który może być bardzo pomocny podczas przechowywania ciast.

Jaką witrynę chłodniczą wybrać?

Wybierając witrynę chłodniczą do naszego lokalu, warto zwrócić uwagę, czy posiada ona wydajny system obiegu powietrza, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie niezmiennej temperatury na całej wystawie. Warto, aby miała ona możliwość regulowania wysokości oraz kąta nachylenia półek, dzięki czemu będziemy mogli odpowiednio dostosować wygląd naszej ekspozycji. Bardzo dobrym wyborem będą witryny chłodnicze wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, która jest gwarancją trwałości.